L’Office des Tunisiens à l’étranger propose des cours d’apprentissage de la langue arabe destinés aux enfants

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTA) propose des cours d’apprentissage de la langue arabe destinés aux enfants. L’OTA organise, en collaboration avec le ministère de l’Education, la 29ème édition du programme d’apprentissage de la langue arabe destiné aux enfants tunisiens à l’étranger, du 1er juillet au 30 août dans tous les gouvernorats de la République.

Cette nouvelle session, ayant pour slogan «Fier de Ma langue », s’inscrit dans le cadre de « l’enracinement des jeunes générations de migrants dans leur identité et la consolidation de l’esprit d’appartenance chez eux», indique l’office dans un communiqué publié lundi.

L’inscription à ces cours de langue arabe se fait en contactant les attachés sociaux et les conseillers sociaux dans les centres diplomatiques et consulaires ou des centres sociaux et culturels.

Tekiano avec TAP