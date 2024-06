La Météo en Tunisie indique des possibilité de chute de pluies local. Le ciel est partiellement nuageux sur la plupart des régions mardi 04 juin 2024. Les nuages deviennent progressivement plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies et de chute de grêles par endroits.

Vent relativement fort à localement fort prés des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable réduisant la visibilité horizontale, et faible à modéré ailleurs. La mer est peu agitée dans le nord et agitée à localement très agitée sur les côtes Est.

Les températures maximales sont comprises entre 24 et 29°C dans le nord, les hauteurs ouest et les régions Est du centre et du sud, et entre 30 et 35°C ailleurs et aux alentours de 40°C dans l’extrême sud.