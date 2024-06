Solution SMEKS.tn pour l’optimisation du parc de transport touristique à l’échelle nationale

Face à la reprise progressive des plans de voyage terrestres, maritimes et aériens en période de pré-saison, les opérateurs touristiques sont confrontés à une demande croissante en matériel de transport. Dans ce contexte, l’optimisation de la gestion du parc de véhicules touristiques terrestres revêt une importance stratégique à l’approche de la haute saison estivale. Les acteurs du secteur sont à la recherche de solutions agiles et efficaces pour répondre à cette hausse de la demande.

Face à ces enjeux, la plateforme SMEKS.tn apporte une réponse adaptée en cette période charnière. En automatisant les processus de gestion du parc de transport, elle permet aux opérateurs touristiques de réduire les coûts, optimiser le temps et augmenter leurs revenus. De plus, elle garantit un fonctionnement intuitif parfaitement adapté aux usages quotidiens des professionnels du secteur.

En reprenant le modèle de son secteur, sa solution de gestion et de partage en temps réel de véhicules touristiques de tous types, développée par SMEKS, vise à améliorer la gestion opérationnelle des agents de transport et du voyage. Cette plateforme B2B accompagne ainsi la reprise progressive de l’activité saisonnière, en facilitant la mise à disposition du parc de véhicules disponibles sur le marché aux opérateurs.

En tant qu’acteurs engagés dans le tourisme durable, SMEKS œuvre à faciliter la digitalisation du transport touristique, aidant ses utilisateurs à optimiser leurs opérations quotidiennes tout en améliorant leur expérience client. Cet engagement s’inscrit dans les objectifs du plan touristique 2023 annoncé par le ministère du tourisme axé sur les 3D : Durabilité, Diversification et Digitalisation, en vue d’améliorer les offres touristiques et contribuer à la transformation du secteur.

Avec plus de 300 véhicules disponibles sur la plateforme et plus de 40 agences de voyage en activité, SMEKS poursuit son moteur d’automatisation et de gestion du matériel de transport touristique à l’échelle nationale, quelle que soit la saison. Chaque utilisateur peut accéder instantanément à l’ensemble des véhicules disponibles, émettre sa demande et partager son trajet d’une manière rapide et économique.

Pour en savoir plus sur SMEKS, rendez-vous sur www.smeks.tn et découvrez les dernières fonctionnalités de la plateforme : https://www.youtube.com/watch?v=b55gwVOa9CQ

