Le margoum ancestral thème de l’exposition “Mémoire réinventée” de la peintre Ilhem Sbaii Chaabane

Le margoum ancestral est le thème de l’exposition “Mémoire réinventée” sublimée par le pinceau de l’artiste peintre Ilhem Sbaii Chaabane, une exposition personnelle prévue du 9 au 30 juin 2024 à la galerie Kalysté à la Soukra.

La mémoire collective issue du patrimoine culturel, n’échappe à aucune forme d’expression artistique, note la galeriste Synda Ben Khelil. Ilhem Sbaii connue pour ses acryliques sur toile et sa prédilection pour l’espace et la lumière dans sa peinture, s’est intéressée au “Margoum” et en a fait son cheval de bataille, ajoute Synda Ben Khelil, dans une note de présentation.

Réécrire à travers l’art l’histoire de ses tisseuses, plus précisément de l’Afrique du nord “les Berbères”, est pour elle un héritage typiquement féminin qu’elle tente de réinventer avec allégresse.

L’acte de tisser matérialise l’histoire du passé: porteuse d’événements en tout genre, l’histoire d’un peuple, peuplé de grammaire féminine où les codes se mêlent et s’entremêlent au fil du temps et au fils des noeuds.

Ilhem Sbaii, par le biais de ses pinceaux, remet les pendules à l’heure. Le passé revit, se réitère au jour d’aujourd’hui avec un nouveau souffle . Elle parcourt le Margoum ancestral tant prisé par ses femmes et lui insuffle une aura particulière.

Les couleurs, les formes , les lignes et les points nous font voyager au delà du temps et des frontières, dans un hymne à ses tisseuses, fileuses du temps éternel.