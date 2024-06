Match Tunisie vs Guinée Équatoriale : où regarder le match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026

Le Match Tunisie vs Guinée Équatoriale se joue mercredi 05 juin 2024 pour le compte de la 3ème journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, groupe H. Le Match Tunisie vs Guinée Équatoriale se joue à partir de 20H au stade Hamadi Agerbi de Radès.

La Fédération Tunisienne de Football, FTF, a annoncé qu’elle permettra au public d’assister à cette rencontre entre la Tunisie et la Guinée Equatoriale à Radès. L’entrée au stade dans les zones Virage et Pelouse sera gratuite pour tous.

Vous pouvez regarder Match Tunisie vs Guinée Équatoriale en direct live sur les chaines Watania 2, Sport TV 6 et Sport Digital. Lien Streaming du Match Tunisie vs Guinée Équatoriale sur les réseaux sociaux de la Watania 2.