Météo en Tunisie : temps nuageux, températures entre 25 et 30°C

La Météo en Tunisie est marquée par des nuages passagers sur tout le pays. Les nuages seront parfois denses sur les régions Est du nord avec quelques pluies, mercredi 05 juin 2024. Des cellules orageuses sont attendues, l’après-midi, sur les régions ouest et seront accompagnées de pluies éparses.

Le vent est relativement fort prés des côtes Est et faible à modéré dans le reste des régions. La mer est agitée à peu agitée dans le nord et très agitée à agitée sur les côtes Est.

Les Températures maximales comprises entre 25 et 30 °C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 31 et 36°C ailleurs.