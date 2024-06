Le nettoyage des plages de la banlieue sud de Tunis en prévision de la saison estivale a débuté mardi. Le coup d’envoi de l’opération de nettoyage automatisé et manuel des plages longeant le littoral du gouvernorat de Ben Arous, a été donné sous le slogan “Nos plages, notre responsabilité”.

Le point de départ de cette opération, a été la plage de Hammam-Chott, à travers un travail d’arpentage, de labour, de criblage et d’évacuation des déchets, ceci, avant de généraliser l’action à l’intégralité du rivage de la banlieue sud de la capitale, pour une opération qui se poursuivra jusqu’au mois de septembre 2024, selon un communiqué du gouvernorat de Ben Arous.

pour sa part, le gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chalbi, a souligné la nécessité de consentir d’efforts concertés, dans le but de disposer d’un espace convenable aux vacanciers et aux visiteurs sur les plages de la région, appelant, municipalités, directions régionales outre l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), à intensifier les campagnes de nettoyage et d’embellissement des abords des plages.

Il s’agit également de veiller à fournir un éclairage public qui soit fonctionnel et d’assurer le volet sécuritaire pour des vacances estivales, sans tâche, à tous points de vue, selon le gouverneur.