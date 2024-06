Comment affronter la chaleur estivale : recommandations du ministère de la santé

En prévision de la saison estivale et de la hausse des températures, le ministère de la santé a souligné la nécessité de respecter certaines mesures préventives pour éviter les complications de santé.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère met l’accent sur l’importance de boire au moins un litre et demi d’eau par jour sans attendre d’avoir soif et d’éviter les boissons sucrées, les boissons gazeuses et les jus industriels.

Il est aussi recommandé, selon le ministère, de rester à la maison dans la pièce la plus fraîche, de fermer les fenêtres pendant la journée et d’aérer la maison la nuit, de prendre des douches tièdes ou de mettre une serviette humide sur la tête, et de se vaporiser le visage, le cou et les extrémités avec de l’eau.

Il est aussi important de marcher à l’ombre avec un chapeau, de porter des vêtements en coton, amples et clairs, d’éviter d’aller à la plage entre 10 h et 16 h, d’appliquer des crèmes solaires et de porter des lunettes de soleil autant que possible.

Un coup de soleil pourrait engendrer des maux de tête, des nausées, des crampes musculaires ou de la fièvre, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, le ministère recommande de placer la personne malade dans une pièce fraîche, de lui alléger ses vêtements serrés et de la vaporiser avec de l’eau tiède.

Il a également conseillé de mettre des serviettes humides sur la tête et les extrémités de la personne malade, de l’aider à boire de l’eau et de consulter un médecin.

Par ailleurs, le ministère de la santé appelle les citoyens, notamment les proches et les voisins, à rendre visite et à aider les personnes âgées, surtout celles qui vivent seules, pour les protéger des complications liées à la hausse de la température.

Tekiano