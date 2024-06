Festival Dougga 2024 : un programme alléchant et une invitation à explorer les particularités de la région

Festival Dougga 2024 revient pour sa 48ème édition avec une programmation résolument éclectique ! Du 29 juin au 10 juillet, cet événement incontournable proposera aux festivaliers une sélection soignée d’artistes émergents et renommés, couvrant un large éventail de genres musicaux.

Cette année, la scène du festival international de Dougga sera enchantée par des artistes prestigieux tels que l’unique Anouar Brahem, l’artiste engagé Yasser Jradi, le chanteur Mounir Troudi & Eric Truffaz, le duo tunisien Yuma, le chanteur Mortadha Fttiti, la chanteuse égyptienne Mai Farouk, le duo tuniso-marocain Ayta Mon Amour, la Palestinienne Rola Azar, le spectacle ZIARA, le musicien de jazz Kamaal Williams, le rappeur Samara, le groupe égyptien Cairokee, le Franco-Algérien TIF, et la pièce de théâtre “Le Cœur Hanté” de Walid Ayad.

La programmation artistique est conçue pour satisfaire tous les goûts, reflétant une ligne éditoriale en phase avec l’actualité.

Programme Festival Dougga 2024 :

Samedi 29 juin : Pièce de théâtre “Le coeur hanté” de Walid Ayadi

Dimanche 30 juin : Concert Yasser Jradi (Tunisie) et Rola Azar (Palestine)

Lundi 01 juillet : concert Yuma (Tunisie) et “Aita Mon amour” (Tunisie-Maroc)

Mardi 02 juillet : Concert Mortadha Ftiti (Tunisie)

Mercredi 03 juillet : Concert du groupe égyptien Cairokee (Egypte)

Jeudi 04 juillet: Concert de Maï Farouk (Egypte)

Samedi 06 juillet : Concert de Anouar Brahem (Tunisie)

Dimanche 07 juillet : Concert du rappeur A.L.A (Tunisie)

Lundi 08 juillet : Concert de Mounir Troudi (Tunisie) et Erik Truffaz (Suisse)

Mardi 09 juillet : Concert du groupe TIF (Algérie-France )

Mercredi 10 juillet : Spectacle Ziara (Tunisie)

Expérience Culinaire et Hébergement Local

En plus de la programmation musicale, le Festival International de Dougga propose une expérience culinaire unique avec des stands de nourriture offrant une variété de plats traditionnels et savoureux de la région du nord-ouest de la Tunisie.

Le festival prévoit un projet pilote de “Co-hébergement chez l’habitant” en collaboration avec les habitants de Dougga et de Téboursouk. Les résidents accueilleront ainsi une dizaine de participants, favorisant ainsi l’échange interculturel et stimulant l’économie locale.

Pour faciliter l’accès des festivaliers au site, plusieurs lignes de bus seront mises en place, assurant des allers-retours quotidiens depuis la capitale pendant toute la durée du festival.

Initiatives de Développement et de Durabilité

L’association du Festival international de Dougga organise un workshop dirigé par Nike Jonah, co-directrice exécutive de Pan-African Creative Exchange (PACE), sur les défis de durabilité des métiers des arts et du spectacle en Afrique, parallélement au festival.

Les participants auront l’occasion de présenter leurs idées lors de sessions de pitchs en speed-networking, enrichissant ainsi les discussions autour de ces enjeux essentiels pour l’évolution et le développement des arts du spectacle en Afrique.

Le Festival International de Dougga s’engage également à développer ses activités dans la ville de Téboursouk. Pour cela, un programme de formation destiné aux jeunes de la région a été mis en place lors de la deuxième quinzaine du mois de mai, visant à comprendre et maîtriser les subtilités de la gestion de projets culturels, avec un accent particulier sur le secteur musical.

Une équipe locale compétente sera chargée d’assurer l’organisation du festival. À travers ces initiatives variées, le festival aspire à établir un modèle économique solide et un écosystème durable, renforçant ainsi l’idée que la culture peut générer des emplois et contribuer à dynamiser l’économie locale.

Ne manquez pas cet événement culturel majeur qui promet de belles découvertes et des moments inoubliables dans le cadre magnifique de l’amphithéâtre de Dougga. Les spectacles débutent à 22h, les billets sont disponibles sur le site Teskerti et il est possible d’acquérir un billet pour un spectacle et une place de bus pour aller à Dougga.

S.B.