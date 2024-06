La Météo en Tunisie affiche un ciel dégagé à peu nuageux sur tout le territoire, jeudi 06 juin 2024. Le vent est de secteur Est faible à modéré, puis relativement plus fort l’après-midi sur la zone de Serrat.

La mer est peu agitée à agitée dans la zone de Serrat. Les températures maximales sont comprises entre 26 et 32 °C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 33 et 37°C ailleurs.