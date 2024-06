Les peintres italiens de Tunisie à l’honneur dans une exposition à TGM Gallery à la Marsa

Les peintres italiens de Tunisie sont à l’honneur dans le cadre d’une exposition à TGM Gallery à la Marsa. Inaugurée depuis 6 juin pour se poursuivre jusqu’au 7 juillet 2024, cette exposition de collectionneurs dédiée aux peintres italiens de Tunisie, donne une occasion de découvrir des trésors artistiques cachés et de plonger dans un univers fascinant.

L’exposition propose et pour la première fois, au public de découvrir deux huiles sur toile, de Sauveur Almanza, dernier peintre sicilien de l’école de Tunis et une importante sélection des œuvres Salvatore Almanza, Miranda Michele, Antonio Corpora, et bien d’autres qui ont porté la Tunisie avec ses senteurs et saveurs, avec ses ambiances particulières et sa richesse historique sur leurs toiles, toujours en quête d’authenticité et de réalisme, dans un pays où la luminosité et les couleurs ont toujours régné en maîtres.

Mettant en lumière cette école italienne de la peinture en Tunisie, l’exposition qui révèle des trésors artistiques souvent méconnus du grand public, se veut une occasion unique de découvrir ces œuvres et de comprendre l’influence profonde de la culture italienne en Tunisie.

«Deux siècles durant, les italiens constituèrent la plus importante communauté étrangère en Tunisie. La langue italienne fut utilisée comme langue de culture et de cour dans la Régence, et ce jusqu’à l’arrivée du Protectorat”, lit-on dans le communiqué de presse. Elle fut langue de science, car les premiers médecins étaient italiens, langue des métiers, les pêcheurs, les agriculteurs, les ébénistes, les maçons étant italiens. Enfin langue de communication, et de politique, le premier journal imprimé en Tunisie ayant été l’historique « Il giornale di Tunisi et Cartagine».

Il était donc logique, ajoute la même source, que les expressions artistiques suivent le mouvement, et que la peinture de l’époque, mais aussi tout au long de l’histoire de l’art, fasse belle place aux peintres italiens.

Contrairement aux peintres français, lit-on encore, ceux-ci cédèrent rarement à l’attrait de l’orientalisme, non plus qu’à la représentation d’une Tunisie folklorique et exotique. Le pays qu’ils peignaient était celui où ils étaient nés, vivaient, travaillaient. C’est donc un regard sincère, concret et réaliste qu’ils offrent à travers leurs œuvres, celui d’une vie qu’ils ont choisie et un pays auquel ils se sentent appartenir.

L’exposition est soutenue par l’ambassade de l’Italie en Tunisie, la Chambre Tuniso Italienne de Commerce et d’Industrie, l’institut Italien de la Culture, le Groupe LOVATO ELLETI et les Ciments Artificiels Tunisiens.