Météo en Tunisie : températures en hausse

La Météo en Tunisie indique que les températures seront en hausse, vendredi 07 juin 2024. Les maximales se situeront entre 28 et 34 degrés sur les côtes et les hauteurs, et entre 35 et 41 degrés, ailleurs, avec des coups de sirocco, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays. L’après midi, la situation météorologique sera marquée par l’apparition de cellules orageuses, localement accompagnées de pluies, sur les régions du nord-ouest et du centre-ouest, avec possibilité de chute de grêles par endroits.

Le vent soufflera du secteur Est au nord et du secteur sud au centre et au sud, relativement fort près de cotes Est, et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée au nord et peu agitée, ailleurs.