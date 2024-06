Match Tunisie vs Namibie : lien streaming pour regarder les qualifications pour le mondial 2026

Le Match Tunisie vs Namibie se joue dimanche 09 juin 2024 pour le compte de la 4ème journée (Groupe H) des qualifications pour le Mondial 2026. Le Match Tunisie vs Namibie se joue à partir de 17H à l’Orlando Stadium au sud de Johannesburg en Afrique du Sud.

Les aigles de Carthage porteront la tunique rouge, tandis que la Namibie évoluera avec un maillot blanc. Le match se jouera à huis clos.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Namibie en direct live sur les chaines Al Watania 1, SSC 1, SSC 5 et Sport TV 2. Le lien streaming du Match Tunisie vs Namibie est accessible sur les réseaux sociaux de la Watania 1.

