Le festival 7Sois 7Luas de retour en Tunisie avec 3 soirées à Testour et à la Marsa

Le Festival 7Sois 7Luas est de retour en Tunisie pour trois soirées inoubliables, avec la chaleur vibrante du fado portugais, informe les organisateurs. Le festival itinérant de musiques méditerranéennes et lusophones avait atterri pour la première fois en Tunisie en 2013.

La première étape de cette escale est prévue dans la pittoresque ville de Testour (lundi 10 juin), suivie par des performances émouvantes à Tunis (mardi 11 et mercredi 12 juin) à l’espace L’Agora, en plein cœur de la Marsa, à Marsa Ville.

Les visiteurs de Testour auront l’occasion de découvrir le talent exceptionnel de la chanteuse Soraia Branco, accompagnée par Rui Poço à la guitare portugaise et João Domingo à la guitare. Ce sera une expérience inoubliable, alliant la beauté et l’émotion du fado avec l’énergie de ces merveilleux musiciens.

L’événement est organisé par l’Ambassade du Portugal, l’institut Camões (destiné à la promotion de la cuture et de la langue portugaise), la municipalité de Testour et l’espace l’Agora.

Le festival Sete Sóis Sete Luas ou “Sept soleils Sept lunes”, constitue un grand voyage culturel dans 30 villes de 10 pays différents ( Brésil, Cap Vert, Croatie, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie et la Tunisie) qui a débuté en mars sur l’île de La Réunion et qui se terminera à Cabo Verde en novembre !

Le Festival développe ses projets principalement dans le domaine de la musique populaire, ethnique, traditionnelle et contemporaine, et des arts plastiques, en impliquant toujours des personnalités importantes des cultures européennes et méditerranéennes.

Des concerts de musique populaire contemporaine gratuits, des expositions (peinture, sculpture, photographie, art vidéo, street art, etc.), des résidences musicales, artistiques et gastronomiques, des productions musicales originales et des conférences, animent les 30 villes par lesquelles passe ce festival mobile.

Tekiano