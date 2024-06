Les jeudis du cinéma : des ateliers de réflexion lancés par le Groupement Professionnel d’Industrie Cinématographique – Conect

Les jeudis du cinéma sont des ateliers de réflexion lancés par le Groupement Professionnel d’Industrie Cinématographique – Conect, dans le but d’améliorer le climat des affaires et impulser la transformation du modèle économique du secteur de l’industrie cinématographique. Ils auront lieu à l’espace Startup Village (Menzah 4) les 13, 20 et 27 juin 2024 de 9h à 13h.

Le premier atelier (13 juin) porte sur le thème “Quels mécanismes pour favoriser l’accès au financement des PME du secteur de l’industrie cinématographique ?”. L’accent sera mis sur l’élaboration de mécanismes alternatifs de financement, la proposition de mécanismes de garanties bancaires dans le cadre du Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique tel que défini dans le projet de loi sur l’industrie cinématographique, la dynamisation de la production cinématographique et audiovisuelle en Tunisie et le développement du système de formation aux métiers du cinéma et augmentation de la capacité opérationnelle du secteur.

Autour du thème “Quels enjeux pour le développement du cinéma en Tunisie et comment développer l’industrie cinématographique ?”, le deuxième atelier (20 juin) se penchera sur les questions liées à l’amélioration du climat d’investissement, la révision de la législation, la restructuration du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), la stimulation des investissements dans l’infrastructure du secteur (industries techniques, salles de cinéma…) et la proposition d’un plan national pour réhabiliter le parc des salles de cinéma (une salle de cinéma dans chaque délégation d’ici 2030).

Le troisième atelier (27 juin) autour du thème ” Le rôle du cinéma dans la promotion de l’attractivité territoriale” sera une occasion pour examiner les moyens de développer l’industrie cinématographique dans les régions, d’instaurer le concept « film commission « dans les régions en coopération avec le ministère du Tourisme, de privilèges fiscaux, facilités douanières et mécanismes pour attirer les tournages de films étrangers et de développer l’unité du guichet unique pour les autorisations de tournage de films.

