Fête de la musique 2024 : Goethe-Institut de Tunis organise ‘ROCK IM GARTEN !’

A l’occasion de la fête de la musique 2024, Goethe-Institut de Tunis propose un concert sous le signe du rock vendredi 21 juin intitulé ROCK IM GARTEN ! (rock dans le jardin). Organisé au jardin du Goethe-Institut ce concert se présente comme une fusion musicale tuniso-allemande inédite et flamboyante qui vous fera vibrer toute une soirée !

Au programme, deux groupes sur scène : les tunisiens : « Seltika » et en exclusivité le groupe allemand « Finn&Jonas » qui se produiront pour la 1ère fois en Tunisie !

Groupe Tunisien Seltika

Seltika est un groupe de musique formé en janvier 2019 en Tunisie. Le groupe est constitué de quatre musiciens et un chanteur : Bechir Jelassi à la batterie, Moez Ben Abdallah à la basse, Dhirar Kefi à la guitare, Radhi Chawaly au violon et Nyzeuh au chant

Ayant un répertoire très varié et unique, allant du rock au folk, en passant par la country et quelques titres originaux, le tout avec un esprit celtique propre à ce groupe et une ambiance très festive.

Seltika joue aussi bien en trio qu’en quatuor ou quintet (basse et batterie) et assurent des concerts publics et privés partout en Tunisie depuis sa création, avec pour point commun, des spectateurs toujours satisfaits et une ambiance unique.

Groupe allemand Finn&Jonas

Les nouveaux venus de Dortmund, Finn et Jonas, ont conquis leurs fans depuis trois ans avec des paroles honnêtes et des mélodies entraînantes. Cependant, ils sont maintenant “prêts pour plus” et ont changé leur nom en BRUCHBUDE.

Le groupe est constitué de 6 membres : Finn Ulrich (voix et guitare), Jonas Ulrich (voix et guitare), Lasse Jebavy (batterie), Luis Melo (Bass), Yassin Adoptante (clavier) et Christoph Städtler (Tourmanagement/SocialMedia).

Les jumeaux sont d’accord : “Il est temps d’avoir plus de rugosité et maintenant nous sommes simplement plus que Finn & Jonas. Nous sommes un groupe – une équipe entière que nous avons appris à connaître et à aimer au cours des trois dernières années”.

Ils bénéficient désormais du soutien musical permanent de Luis Melo à la basse, de l’artiste urbain Yuto au piano et du créateur de contenu Christoph Städtler. Cependant, cela ne représente pas un grand changement pour les fans pour le moment, car Finn & Jonas resteront les chanteurs principaux du groupe et les deux étaient déjà sur la route avec l’équipe mentionnée lors de leur première tournée en 2023.

Mais comment le nouveau nom BRUCHBUDE est-il né ? Les frères ont ceci à dire : “Nous avons fait de la musique pour la première fois dans une petite cabane de jardin, que nous avons rapidement transformée d’un taudis en notre propre petit studio. Cet espace a été le début de notre passion et les souvenirs de cette époque resteront avec nous pendant de nombreuses années.”

Les auditeurs peuvent continuer à attendre avec impatience du indie pop authentique et brut avec des guitares électriques, qui, comme les années précédentes, peuvent être trouvées dans des listes de lecture telles que “Wilde Herzen”, “New Music Friday” (Spotify) ou “New in Pop” et “Deutschpop Deluxe” (Apple).

L’entrée au concert ROCK IM GARTEN ! est libre et gratuite selon la limite des places disponibles (avec respect des normes sécuritaires).

