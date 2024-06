La nouvelle IA d’Apple, Apple Intelligence dévoilée au WWDC 2024

La nouvelle IA d’Apple, Apple Intelligence a été dévoilée au WWDC 2024, la 35ème édition de son événement annuel Worldwide Developers Conference organisé par la firme de Cupertino dans la soirée du 10 juin 2024. Elle sera intégrée dans la nouvelle version du système d’exploitation iOS 18.

Apple Intelligence se présente comme un nouveau système révolutionnaire optimisant les appareils de la marque de la pomme allant de l’iPhone au Mac, grâce à l’IA générative et un partenariat avec OpenAI.

Au cœur d’Apple Intelligence se trouve Siri, qui a bénéficié d’une mise à jour majeure pour rivaliser avec les produits récents d’OpenAI et Microsoft. Apple a conclu un partenariat avec OpenAI, l’initiateur de l’ère de l’IA générative avec le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

Apple explique que Apple Intelligence “exploite la puissance du silicium d’Apple pour comprendre et créer du langage et des images, prendre des mesures dans les apps et s’appuyer sur le contexte personnel pour simplifier et accélérer les tâches quotidiennes”.

Cette initiative vise à combler l’écart technologique entre Siri et les assistants virtuels concurrents, comme OpenAI et Microsoft, offrant ainsi aux utilisateurs d’Apple une expérience plus intelligente et intuitive.

We’re partnering with Apple to integrate ChatGPT into iOS, iPadOS, and macOS—coming later this year: https://t.co/HP77fVO6gA — OpenAI (@OpenAI) June 10, 2024

Sam Altman, le directeur général d’OpenAI, a tweeté hier dans ce sens : “Nous sommes très heureux de collaborer avec Apple pour intégrer ChatGPT à leurs appareils plus tard cette année ! Je pense que vous allez vraiment apprécier”.

Tim Cook, PDG d’Apple, a précise dans un communiqué, qu’Apple Intelligence sera disponible gratuitement sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, ce système “va transformer ce que les utilisateurs peuvent faire avec nos produits – et ce que nos produits peuvent faire pour nos utilisateurs”, a-t-il indiqué.

Apple Intelligence sera déployé donc avec la sortie d’iOS 18. Bien que la date exacte de sa sortie publique n’ait pas été précisée, les nouvelles versions d’iOS sont généralement lancées à l’automne, coïncidant souvent avec le lancement des nouveaux modèles d’iPhone. Il est probable qu’Apple Intelligence sera disponible pour les utilisateurs vers septembre ou octobre 2024.

I.D.