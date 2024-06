Le smartphone OPPO A60 disponible sur le marché tunisien (caractéristiques)

Le smartphone OPPO A60 est disponible sur le marché tunisien. Oppo Tunisie lance son dernier modèle de smartphone de la série A, le A60. Avec un design haut de gamme et ultra-durable, ce smartphone est certifié avec une résistance aux chocs et aux défis quotidiens.

Doté d’un écran ultra-lumineux de 950 nits avec la fonction Splash Touch, il offre un fonctionnement visuel amélioré et fluide dans toutes les situations. Avec un stockage et une mémoire plus importants, une batterie de 5 000 mAh plus durable et une charge rapide SUPERVOOCTM de 45W, Le A60 garantit des performances fluides et stables avec une efficacité exceptionnelle, ce qui en fait le compagnon de choix pour le travail et les loisirs au quotidien.

Design tendance, pratique et durable

En accord avec le design fin et léger emblématique de la série A d’OPPO, le A60 ultra-mince mesure seulement 7,68 mm d’épaisseur et pèse environ 186 g. Grâce à son cadre concis à angle droit et à sa coque arrière plate 2D, le téléphone offre une prise en main douce et confortable dans toutes les situations.

OPPO A60 en 2 couleurs : bleu ondulé et violet minuit

Le superbe design de l’A60 est encore plus vivant dans deux finitions de couleurs chics : bleu ondulé et violet minuit. Le bleu ondulé est conçu avec un design unique de particules magnétiques avec une texture spéciale rappelant les vagues qui roulent sur une mer bleue. Le violet minuit offre un look contrasté avec sa nuance de violet foncé chatoyante et en constante évolution. Les deux modèles présentent également un design d’appareil photo à double cercle dans une zone décorative de panneau ovale qui ajoute encore de l’ambiance à la coque arrière.

Ce design époustouflant est également soutenu par une fiabilité et une durabilité exceptionnelles. Testé selon des normes rigoureuses, notamment de fortes vibrations multiples en trois dimensions (X, Y et Z), endurant 5 000 kilomètres de routes cahoteuses dans une voiture sans accessoires et survivant à 26 chutes d’une hauteur de 1,22 m à différents endroits, l’A60 démontre sa durabilité exceptionnelle en continuant à fonctionner parfaitement. Grâce à cette durabilité, il est devenu le premier du secteur à recevoir la certification de résistance aux chocs de niveau militaire américain.

Écran de niveau supérieur avec Splash Touch

L’OPPO A60 est doté d’un nouvel écran ultra-lumineux à taux de rafraîchissement élevé avec une fonction Splash Touch. Capable d’afficher jusqu’à 950 nits de luminosité maximale en plein soleil, l’écran offre une amélioration de 39% par rapport à l’appareil de la génération précédente, ce qui facilite la visualisation du contenu sur le téléphone à l’extérieur, même sous le soleil le plus brillant de midi. L’écran de 6,67 pouces prend également en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, permettant aux utilisateurs de profiter d’expériences de visualisation plus fluides à tout moment.

L’indice IP54 de l’OPPO A60 garantit une protection contre les éclaboussures quotidiennes, tandis que pour la première fois sur un smartphone de cette gamme de prix, il introduit une fonction Splash Touch à la pointe de l’industrie sur son écran. Grâce à un algorithme de détection tactile avancé au sein de la puce tactile, l’A60 améliore la précision et la réactivité tactile lorsque l’écran est mouillé, garantissant aux utilisateurs de continuer à utiliser le téléphone normalement lorsqu’ils sont dehors sous la pluie, pendant qu’ils cuisinent ou pendant les séances de gym caractérisées par beaucoup de sueur.

Charge rapide SUPERVOOCTM 45W et batterie 5 000 mAh d’une durée de vie de 4 ans

L’A60 est équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide SUPERVOOCTM 45W. Capable de charger la batterie à 50% en seulement 30 minutes, cette combinaison garantit des périodes d’utilisation plus longues avec un temps de charge réduit. La batterie est également conçue pour rester dans un état optimal jusqu’à quatre ans d’utilisation, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent continuer à profiter de leur A60 plus longtemps sans se soucier de la nécessité de la remplacer. De plus, la charge intelligente facilite plus que jamais la surveillance de l’état de la batterie tout en empêchant son vieillissement prématuré en optimisant la charge en fonction des habitudes de charge et d’utilisation du téléphone de chaque utilisateur.

Fluidité totale avec un grand espace de stockage

Au cœur du téléphone se trouve la plateforme mobile Snapdragon® 680 de 6 nm, offrant une augmentation de 10% des performances par rapport aux téléphones de la génération précédente tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie.

Avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, l’OPPO A60 offre une mémoire et un stockage plus importants par rapport aux autres principaux concurrents de la même gamme de prix. Grâce à la fonction d’extension de RAM d’OPPO, 8 Go supplémentaires de RAM temporaire peuvent être convertis à partir de la mémoire ROM inutilisée, ce qui permet de maintenir encore plus d’applications en activité en arrière-plan tout en offrant des transitions fluides lors du basculement entre plusieurs applications.

Du côté logiciel, le moteur Trinity de ColorOS 14 améliore encore la fluidité et la stabilité globales en améliorant la planification des ressources informatiques matérielles grâce à des modèles de puissance de calcul avancés. Grâce à ces mises à niveau matérielles et logicielles, le modèle OPPO A60 8 Go de RAM + 128 Go de ROM a réussi le test de protection de fluidité de 48 mois d’OPPO, garantissant que le téléphone offrira une fluidité à long terme pendant au moins quatre ans d’utilisation régulière.

Expérience audio améliorée avec deux haut-parleurs stéréo et le mode Ultra Volume

L’OPPO A60 est équipé de deux haut-parleurs stéréo qui offrent une qualité sonore plus complète et plus riche. Dans les environnements bruyants, le mode Ultra Volume de l’A60 permet d’augmenter le volume du haut-parleur du téléphone jusqu’à 300%, ce qui permet d’entendre plus clairement les sonneries, de sorte que les utilisateurs ne manquent jamais un appel entrant. Il permet également de doubler le volume maximum de l’écouteur pendant les appels, garantissant que les conversations peuvent être entendues haut et fort à tout moment.

Des appareils photo puissants pour des images époustouflantes

L’OPPO A60 permet également de capturer facilement des images époustouflantes et de haute qualité grâce à sa configuration à trois caméras composée d’une caméra ultra claire de 50 MP, d’une caméra portrait de 2 MP et d’une caméra selfie de 8 MP. Associé à des fonctionnalités telles que le mode portrait, la retouche de portrait par IA et la vidéo à double vue, l’A60 peut capturer des portraits naturels et d’une clarté cristalline ainsi que des vidéos accrocheuses qui donnent vie aux visions créatives des utilisateurs en quelques clics.

Prix de OPPO A60 en Tunisie ​​et disponibilité

L’OPPO A60 sera disponible en Tunisie en deux couleurs : bleu ondulé et violet minuit, à partir du 10 juin 2024. Le modèle 8 Go de RAM + 128 Go de ROM sera vendu au prix public conseillé de 799 TND.

Tekiano avec communiqué