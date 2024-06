Météo en Tunisie : températures jusqu’à 46° au sud ouest et à l’extrême sud

La Météo en Tunisie se caractérise par un mercure qui monte jusqu’à à 46° au sud ouest et à l’extrême sud, mardi 11 juin 2024. Des nuages passagers sont constatés sur la plupart des régions, devenant plus denses sur les régions ouest du nord et du centre. Apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses, en fin de journée.

Le vent est de secteur nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud où il sera relativement fort à fort de 40 à 60 km/h avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

La mer est moutonneuse à agitée dans la zone de Serrat et très agitée, la nuit, sur les côtes Est. Les températures maximales sont comprises entre 25 et 31°C dans les zones côtières et entre 33 et 40 °C dans le reste des régions à l’exception du sud ouest et de l’extrême sud où les températures varieront entre 41 et 46 ° avec apparition de coups de sirocco.