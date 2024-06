BMW Tunisie célèbre les dernières innovations automobiles sous le signe de l’électromobilité

Ben Jemâa Motors (BJM), importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, a récemment célébré le lancement de sa nouvelle gamme de véhicules BMW, comprenant des modèles hybrides légers, hybrides rechargeables et 100 % électriques. Cette nouvelle collection, composée de neuf modèles, incarne parfaitement le plaisir de conduire tout en contribuant significativement à l’évolution du design, de la dynamique de conduite et des innovations technologiques.

Lors d’une cérémonie exceptionnelle sur le site des Berges du Lac 1 à Tunis, où se trouve le tout dernier showroom de BJM, le concessionnaire a démontré que la marque continue de suivre une voie équilibrée, anticipant les tendances actuelles et futures.

Avec ces neuf nouveaux modèles présentés sur le marché tunisien, BMW prouve une fois de plus sa capacité à répondre aux évolutions du marché, aux besoins des clients et aux nouvelles approches technologiques devenues essentielles. M. Mohamed Ben Jemâa, directeur général de BJM, a déclaré lors de l’événement que la marque entame une transformation majeure centrée sur l’électromobilité. « Il faut savoir que BMW n’est plus uniquement un constructeur automobile, mais plutôt une Tech Company », a-t-il affirmé face à un parterre de clients, actionnaires, partenaires et médias.

« Certes, son métier principal reste de construire des voitures, mais également d’offrir des services et une mobilité qui convient à toutes les utilisations. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que BMW est l’un des constructeurs au monde qui offre la plus large gamme de véhicules hybrides et électriques ; dans chaque segment où nous sommes présents, nous disposons de véhicules soit thermiques, soit hybrides, soit électriques, ce qui est rare et exceptionnel », a souligné le premier responsable du concessionnaire en Tunisie.

Les axes stratégiques de BMW reposent sur la numérisation, l’électrification et le divertissement embarqué, le tout dans un concept global de circularité visant le développement durable et la protection de l’environnement. M. Ben Jemâa a également évoqué les nouveaux défis dans le secteur automobile, prévoyant que les futurs vendeurs seront des Product Genius capables d’expliquer de manière pédagogique la complexité des véhicules, lesquels sont d’ailleurs devenus semi-autonomes. « Il y a une multitude de changements qui nous attendent et je confirme qu’à notre niveau, nous nous y préparons d’une manière ferme, non pas pour subir ces changements mais plutôt pour les anticiper et pour être partie prenante de ce mouvement. »

Les 9 nouveaux modèles BMW en Tunisie

BMW X1 xDrive 25e hybride :

Le BMW X1 xDrive 25e hybride combine une puissance de 245 ch. Ce SUV compact offre dynamisme et agilité, avec un design sportif et des technologies de pointe pour une expérience de conduite exceptionnelle.

BMW X3 xDrive 30e hybride :

Le BMW X3 xDrive 30e hybride développe 292 ch, offrant une combinaison de performance et d’efficacité. Testé pour une utilisation quotidienne, il intègre des technologies avancées et un design robuste et élégant.

BMW X5 xDrive 50e hybride :

Le BMW X5 xDrive 50e hybride développe 489 ch, alliant puissance et élégance. Ce SUV présente un design évolué, des équipements de série modernes et des technologies de pointe pour une conduite raffinée et durable.

BMW I4 eDrive 40 électrique :

Le BMW I4 eDrive 40 développe 340 ch, offrant une conduite sportive avec un design expressif. Ce coupé quatre portes combine performance et confort au quotidien grâce à son espace généreux et ses technologies avancées.

BMW IX1 xDrive électrique :

Le BMW IX1 xDrive30 développe 313 ch et utilise la technologie BMW eDrive de cinquième génération. Il combine un moteur électrique efficient avec une recharge optimisée et une excellente autonomie, tout en offrant un design moderne et spacieux.

BMW IX3 électrique :

Le BMW IX3 développe 286 ch et offre une autonomie de plus de 461 km. Sa conception allie performance et efficacité exceptionnelle, avec un intérieur confortable et des technologies de pointe pour les longs trajets.

BMW IX xDrive 40 électrique :

Le BMW IX xDrive 40, avec 326 ch, utilise la technologie BMW eDrive de cinquième génération pour une grande autonomie. Son design futuriste et intérieur luxueux intègrent des technologies avancées, offrant une mobilité durable et performante.

BMW Série 5 (520 i) hybride légère :

La BMW Série 5 520i développe 208 ch avec une technologie de micro-hybridation. Cette berline d’affaires de huitième génération offre un design élégant, des finitions raffinées et une conduite dynamique et efficiente.

BMW XM :

Le BMW XM est un hybride rechargeable haute performance avec plus de 653 ch. Il combine un moteur V8 et un moteur électrique, offrant un design audacieux et un intérieur luxueux avec les dernières technologies pour une conduite exceptionnelle et durable.

Communiqué