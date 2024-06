Concert fête de la musique par Carthage Symphony Orchestra : une tradition qui réunit cette année 180 artistes

Le Concert fête de la musique par Carthage Symphony Orchestra (CSO) se déroule cette année vendredi 21 juin 2024 au Théâtre Municipal de Tunis à partir de 20H. Ce concert, désormais une tradition du CSO, réunit cette année pas moins de 180 artistes passionnés, âgés de 5 à 70 ans, pour offrir aux mélomanes, une soirée inoubliable sous la baguette du maestro Hafedh Makni et du chef de choeur Mourad Gaâloul.

Cette soirée prévoit un programme riche et varié avec des reprises d’œuvres intemporelles de Vivaldi, Mozart, Orff, Offenbach, Bizet… Seront sur scène le Carthage Symphony Orchestra avec l’orchestre Symphonique Scolaire et universitaire et le choeur d’enfants ainsi que le choeur du CSO.

Les billets aux prix de 25,30 et 35 TND sont en vente au guichet du théâtre municipal de Tunis, au centre culturel le boulevard des arts à Mutuelleville, sur le site teskerti.tn, en ligne https://shorturl.at/kre3T ou via leur point de vente à la FNAC la Marsa.

Tekiano

