Formation pour éditeurs Tunisiens : spécialisation en littérature jeunesse

Le programme de formation pour éditeurs Tunisiens “Éditer des livres de jeunesse”, organisé par l’association Safahat, se tiendra du 19 au 21 juin à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT).

Destiné aux éditeurs tunisiens souhaitant se spécialiser dans la littérature jeunesse, ce programme s’inscrit dans le cadre du projet “Massari”, visant à fournir aux professionnels du secteur culturel les outils nécessaires pour concevoir des livres captivants pour les jeunes lecteurs.

Dirigé par Mélanie Decourt, directrice de la section Fiction chez Nathan Univers jeunesse, ce programme offrira aux participants l’opportunité de comprendre les spécificités de la littérature jeunesse et de découvrir des auteurs et illustrateurs talentueux.

L’objectif est d’aider les éditeurs à développer et concrétiser leurs projets en élaborant un plan éditorial solide et en travaillant sur des textes adaptés pour la jeunesse. Safahat, convaincue de l’importance du livre et de la lecture pour le progrès, propose également d’autres initiatives pour sensibiliser et mobiliser en faveur du livre et de la culture.