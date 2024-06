Le film Tunisien Mouch Fi Thniti dans les salles (trailer & synopsis)

Le film Tunisien Mouch fi Thniti du réalisateur Nabil Barakati est projeté en ce moment dans les salles de cinéma. Ce long-métrage du genre comédie dramatique d’une durée de 1H13, une production groupement Goubantini et FBR PRODUCTION, réunit les acteurs Sameh Sankari, Ramzi abdelJawed, Bilel Slatnia, Kawther Dhaaouadi, Mohamed Doghmen et Mohamed Ali Tounsi.

Synopsis : Le film Mouch Fi Thniti raconte l’histoire de Sultan, un chauffeur de taxi marginalisé qui travaille de nuit pour gagner de l’argent alors qu’il attend la naissance de son enfant avec sa femme Rabaa.

Lors de la nuit du Nouvel An 2010/2011, Sultan rencontre un groupe de passagers, chacun portant des enjeux sociaux, politiques et intellectuels. Les choses se compliquent lorsque Sultan est impliqué avec une femme influente qui lui ordonne de tuer son mari infidèle, pour découvrir ensuite un dossier compromettant contenant des plans visant à détruire le pays.

Les événements s’entremêlent avec la mort de sa femme, et il finit par être interné dans un hôpital psychiatrique, où il est assassiné 14 ans plus tard. Cependant, la justice suit son cours en révélant la vérité et en punissant les coupables.

Trailer du film Mouch Fi Thniti :

La musique officielle du film Mouch Fi Thniti est signée Si Lemhaf. Le film est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie dès le 12 juin 2024 et dans le réseau Pathé à Tunis, Azur City et Sousse.

