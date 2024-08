la Startup eSteps innovatrice en santé numérique bénéficie du soutien de 216 Capital

La startup eSteps spécialisée dans la santé numérique, reçoit un soutien majeur de 216 Capital, une société de capital-risque basée à Tunis. eSteps, fondée par Nidhal Louhichi à partir de recherches universitaires menées à l’Université de Bologne, se distingue par sa semelle intelligente capable de détecter les premiers signes de maladies neurodégénératives.

Cette technologie innovante, qui collecte des données sur les mouvements et la démarche de l’utilisateur, est analysée via une application mobile pour fournir des informations personnalisées. Elle s’adresse non seulement aux patients, mais aussi aux athlètes et amateurs de fitness, renforçant ainsi sa position sur le marché de la santé connectée.

Depuis son transfert à Boston en 2022, eSteps s’est implantée au cœur du premier pôle mondial de santé numérique, établissant des partenariats stratégiques en Europe et aux États-Unis. L’investissement de 216 Capital vient renforcer l’expansion d’eSteps, notamment en Afrique du Nord, et soutient son ambition de devenir un leader mondial dans la prise en charge des maladies neurodégénératives.

Dhekra Khelifi, Partner chez 216 Capital, déclare : “Nous croyons au potentiel transformateur d’eSteps. Notre investissement est motivé par leur engagement à utiliser des technologies avancées pour améliorer les résultats des patients et, en fin de compte, leur qualité de vie.”

216 Capital, fondée en 2021, se consacre à soutenir des entreprises technologiques disruptives. Pour en savoir plus, visitez www.216capital.vc.

Tekiano avec communiqué