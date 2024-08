Yasser Jradi n’est plus, la Tunisie perd un grand artiste engagé

Yasser Jradi n’est plus. L’artiste Tunisien engagé aux multiples talents, chanteur, compositeur, poète et calligraphe Yasser Jradi est décédé lundi 12 août 2024. Il a su allier, dans son parcours artistique, l’art plastique, la musique et la calligraphie arabe d’une manière contemporaine et unique.

L’enfant de Gabès a fondé l’association culturelle Kif Kif Tunisie et a donné plusieurs concerts caritatifs au profit d’initiatives citoyennes pour venir en aide à des associations qui militent pour l’égalité des droits et des chances pour tous.

Il s’est fait connaitre auprès du grand public avec le titre “Dima Dima” et un ensemble de chansons dédiées à tous les marginalisés, à la classe ouvrière et à la patrie comme “Chbik Nsitini”, “Nerjaalik Dima”, “Ma Tkhafich” et “Stanitak”. Il a participé à l’élaboration de projets et chansons collectives comme “enti essout”, “Ghneya lik” avec des paroles simples et plaisantes.

Connu pour ses positions pour les cause justes et sa parole libre, Yasser Jradi fait partie de la nouvelle scène musicale tunisienne, qui a fait de la chanson patriotique une chanson citoyenne, qui titille les sens, qui provoque, qui invoque et installe de nouveaux codes avec des chansons qui changent la vie.

Yasser Jradi a parcouru les villes et villages de la Tunisie, du nord jusqu’au sud, lors d’un voyage à vélo durant la période post pandémie du covid. Son objectif est de rencontrer un public diversifié de toutes les régions et classes sociales, et de prouver que l’art est une valeur fondamentale dans la société pour préserver l’espoir.

Retour en vidéo sur ce voyage à travers un reportage fait par Al Jazeera Documentary sur Yasser Jradi نرجعلك ديما : https://www.youtube.com/watch?v=LzHjWGp0NDk

En tournée estivale, le défunt devait se produire le 10 août 2024 dans une représentation dans la ville de Jemmal avec son spectacle “Yasser mhabba » (beaucoup d’amour) avait informé dans un post sur sa page facebook du report de son spectacle pour des raisons de santé.

La Tunisie perd un grand artiste généreux, altruiste et engagé comme on en fait plus… Repose en paix Yasser Jradi.

Tekiano