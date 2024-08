13ème édition de la Nuit internationale de la Chauve-souris Au parc du Belvédère

Dans le cadre de ses divers programmes de sensibilisation et d’éducation environnementale, fidèle à ses traditions reconduites par son engagement dans la préservation de la faune du parc du belvédère, l’AAB, Association des Amis du Belvédère, vous donne rendez-vous à la treizième Edition de La Nuit Internationale de la Chauve-souris avec l’appui de l’association tunisienne de la vie sauvage.

Le soleil couché, une à une, les chauves-souris s’activent dans l’obscurité naissante de Tunis, bien adaptées au milieu urbain, elles utilisent les entretoits de nos maisons pour s’abriter et se reproduire. Il est plus facile de les observer près d’un point d’eau, d’un cimetière, d’un parc naturel, d’un parc urbain, là où la densité des insectes est souvent plus élevée!

Le Belvédère par son lac artificiel, ses vieux arbres, ses cavités naturelles et artificielles, les vieux bâtiments tout autour, offre à ses mammifères d’exception un terrain de chasse unique.

Le Programme de La Nuit Internationale de la Chauve-souris au parc le Belvédère, le 30 août 2024 :



17h30 : Accueil et inscription

17h30 : Ateliers, activités artistiques et jeux pédagogiques pour enfants et adultes.

18h15 : Conférence présentée par Professeur Saïd Nouira : “la place des chauves-souris dans la vie nocturne au Belvédère”

19h15 : Rencontre avec les membres de l’ATVS l’association tunisienne de la vie sauvage.

Balade nocturne : observation et identification des chauves-souris du parc.

20h00 : Observation des pièges à insectes

Lieu de la manifestation : Local de l’AAB à 100 m du casino Cercle des officiers de l’armée en allant vers El Omrane.