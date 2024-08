Météo en Tunisie: Temps instable avec orages et températures jusqu’à 41°C

Le temps est aujourd’hui, nuageux à parfois très nuageux avec des cellules orageuses accompagnées d’averses isolées sur le Nord et le Centre et localement sur le sud avec des chutes de grêle dans des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord-Ouest au Nord et de secteur Est au centre et au sud relativement fort d’une vitesse entre 20 et 40km/h au sud et faible à modéré de 10 à 30 km/h sur le reste des régions puis, il sera relativement fort à la fin de la journée et pendant la nuit près des côtes.

La mer sera houleuse à agitée la nuit au Nord et au golf de Gabès et peu agitée au reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 36°c au nord et au centre et sur les régions des côtes du sud et entre 36 et 41°c sur le reste des régions avec des coups de siroccos localement.