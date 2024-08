Clôture des Nocturnes d’El Jem : Les Mélodies Méditerranéennes et l’Opéra ‘Salem

Les Nocturnes d’El Jem ont pris fin dans la soirée de samedi 17 août 2024 avec une production spéciale de la 37ème édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem intitulée « Les Mélodies Méditerranéennes ».

Porté par l’Institut Supérieur de Musique et le conservatoire public de Musique et de Danse de Sousse avec l’Institut Français de Sousse, le concert de clôture assuré par l’Orchestre symphonique de Sousse (OSS) qui se produit pour la première fois au Festival d’El Jem, est dirigé par trois chefs d’orchestre chevronnés: l’invité français Frédéric Isoletta, chef de chant et chef d’orchestre aux rênes des orchestres symphoniques du conservatoire à rayonnement musical (CRR) de Marseille, le violoniste tunisien de formation Naceur El Afrit, spécialiste en musique symphonique et en orchestration, directeur artistique et chef d’orchestre de l’OSS ainsi que l’auteur, compositeur, flûtiste et chef d’orchestre Samir Ferjani.

Par un répertoire de musiques de cultures différentes et de formes variées, les mélomanes ont été emportés dans un voyage sur les traces de la musique symphonique et classique, instrumentale ou lyrique ou encore du répertoire local.

Réunis dans un concert inédit, les protagonistes de la soirée ont donné à écouter un large spectre qui va de la musique ancienne à la création contemporaine allant des registres des composions entre autres de musique de ballet du français Maurice Ravel “Boléo”, la chanson thème du film “Rocky” du compositeur américain Bill Conti, à des morceaux du patrimoine tunisien comme “Mahla Layali Chbilia”, l’indémodable mélopée interprétée à l’époque par Fethia Khairi et “fel ghorba fneni” de Saliha”…avec des solistes nationaux et internationaux dont la mezzo-soprano Adriana Grekova (Roumanie) et Khadija El Afrit au qanoun (Tunisie/France), avant que la scène soit investie en dernière partie de la soirée par une brochette de solistes talentueux pour annoncer l’opéra « Salem ».

Etant une production inédite d’un opéra purement tunisien, “Salem” est composé par Samir Ferjani, écrit par Emna Rmili et orchestré par Aymen Aziz Ben Salah. Connu principalement pour sa carrière de flûtiste à l’Orchestre Symphonique Tunisien mais aussi dans des orchestres à l’international et fort du succès de son premier Opéra « Shahrazade », Samir Ferjani a composé son nouvel opéra « Salem » qui a été le clou d’un spectacle hybride sur la scène de l’amphithéâtre romain d’El Jem, qui fut une première pour l’OSS ayant depuis sa création en 2021, présenté une quinzaine de concerts, principalement sur la scène régionale, en ayant invité des stars nationaux et internationaux tel que Mohamed Jebali, Hassen Doss, Adriana Grekova ou encore Khadija El Afrit au qanoun.

L’O.S.S. rassemble sur scène, durant ses concerts, entre 70 et 80 participants partagés entre les cordes, les bois, les cuivres, les percussions et la chorale. Ils ont dans leur répertoire, des musiques très variées allant de la musique classique aux musiques de films, passant par un répertoire de musique vocale, mais aussi de la musique tunisienne ou orientale orchestrée spécialement pour ses spectacles.