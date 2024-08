Made in Tunisia : L’OTIC Déploie une Campagne Nationale pour Stimuler la Consommation Locale

L’Organisation tunisienne d’information des consommateurs (OTIC) a lancé une campagne nationale ayant pour slogan “Si vous aimez la Tunisie, consommez des produits tunisiens”, dans l’objectif d’encourager la consommation des produits locaux.

Cette campagne, qui a démarré la semaine dernière, s’inscrit dans le cadre de l’action de l’organisation en coopération de ses partenaires et de son souci de “promouvoir le produit tunisien, l’industrie et les usines tunisiennes”, a indiqué le président de l’organisation, Lotfi Riahi dans une déclaration à l’agence TAP.

“Encourager les tunisiens à consommer des produits locaux à des prix étudiés, aiderait à protéger le pouvoir d’achat”, a-t-il dit, faisant remarquer que le “Made in Tunisia” fait face à une concurrence rude des produits étrangers qui ont envahi les marchés tunisiens et qui sont très prisés par les consommateurs en dépit de leur prix chers et leur qualité médiocre, notamment, pendant les périodes des soldes. 80% des produits achetés par les tunisiens pendant les périodes des soldes sont étrangers, d’après ses dires.

Revenant à la campagne de l’OTIC, le responsable a précisé qu’elle aura aussi pour objectifs de “corriger certaines idées fausses sur la qualité des produits tunisiens, qui sont strictement contrôlés par les ministères et les structures spécialisées et sont donc conformes aux normes de qualité internationales”.

La campagne se poursuivra jusqu’au mois d’octobre et sera couronnée par l’organisation d’une foire du produit tunisien, du 1er au 3 octobre 2024) avec la participation de toutes les structures concernées et les entreprises citoyennes “qui ont un grand rôle à jouer dans l’amélioration du pouvoir d’achat du consommateur et dans la promotion du “Made in Tunisia”, estime Riahi.

Dans une deuxième étape, la campagne sera, d’après lui, étendue à toutes les régions pour fournir des produits tunisiens à des prix étudiés “du producteur au consommateur”.

Le président de l’OTIC a appelé, à cet effet, à réviser les contrats de franchise en vigueur actuellement, qui causent préjudice, selon ses dires, au pouvoir d’achat du consommateur tunisien, dans la mesure où les produits étrangers achetés bas prix sont vendus sur le marché local à des prix exorbitants.