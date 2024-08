Journée du Savoir : Le professeur Essebti Dahri sacré meilleur chercheur tunisien

Le Professeur Essebti Dahri, chef du Laboratoire de recherche en physique appliquée à la Faculté des Sciences de Sfax, a été couronné du premier prix national de la recherche scientifique et technologique pour l’année 2023, distinction établie lors d’une cérémonie de la Journée du Savoir qui s’est déroulée, vendredi, au Palais de Carthage.

La consécration du professeur en tant que meilleur chercheur tunisien, intervient eu égard à son excellence scientifique et son rayonnement au niveau international.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Pr.Dhahri a fait part de son “bonheur exalté et de sa fierté quant à ce sacre reçu de la part du Président de la République”

“Cette validation constitue un motif stimulant pour prodiguer davantage dans le domaine de la recherche scientifique et technologique, et poursuivre ainsi le travail de formation des étudiants et des chercheurs universitaires dans ce domaine”, a-t-il souligné, considérant “la persévérance et le l’effort studieux comme gages de tout succès ».

Il est à noter que le Pr. Dhahri a exercé dans plusieurs universités et instituts de recherche européens et a reçu nombre de prix émanant de sociétés scientifiques en reconnaissance du bien fondé de son oeuvre scientifique. Il dirige le laboratoire de recherche en physique appliquée au sein de Faculté des Sciences de Sfax, créée en 2001.

Il compte à son actif plus de 500 articles scientifiques internationaux, plus de 50 participations à des conférences scientifiques, une multitude de projets de recherche scientifique internationaux et des dizaines de brevets d’invention, outre plus de 10 évaluations d’articles scientifiques et de thèses de doctorat pour l’année 2023.