Lancement de la plateforme ‘Destination Tunis-Carthage’ : Un Nouvel Outil pour explorer la Tunisie historique et culturelle

Une nouvelle plateforme de promotion de la Destination Tunis-Carthage, vient d’être lancée informe GIZ Tunisie sur sa page.

Le portail vise une immersion dans une ville cosmopolite, dynamique, où toutes les expériences se rejoignent: les sites archéologiques emblématiques, tels que les ruines de Carthage et les thermes d’Antonin, témoins d’un passé millénaire, la médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec ses ruelles labyrinthiques et ses marchés animés etc.

Le site « Destination Tunis-Carthage » met en avant Tunis, la mosaïque vivante, permettant à chaque visiteur, qu’il soit passionné d’histoire, de culture, de gastronomie, d’activités balnéaires ou en visite d’affaires, de trouver facilement toutes les informations dont il a besoin: activités culturelles et artistiques, musées et histoire etc.

Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans le cadre de la mission du DMO Tunis-Carthage qui consiste à fédérer les acteurs publics et privés du secteur et créer de la valeur afin d’améliorer l’offre touristique régionale, ajoute la même source.

Le DMO Tunis-Carthage est soutenu par le projet « Promotion du Tourisme Durable » mis en œuvre par le Ministère du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne en Tunisie, dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna ».