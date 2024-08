Locarno Film Festival 2024 : “Agora” d’Ala Eddine Slim remporte un prix pour son récit poétique

Le film “Agora” du réalisateur tunisien Ala Eddine Slim, a remporté le prix “Pardo Verde” à la 77ème édition du festival international du Film de Locarno (Locarno Film Festival) organisée du 7 au 17 août 2024.

Le jury de la compétition internationale de cette importante manifestation cinématographique suisse a décidé, à l’unanimité, “de récompenser un récit édifiant qui nous a énormément impressionnés par son audace artistique et son intégrité, sa flamboyance visionnaire et son appel poétique à l’action pour éviter un nouveau cataclysme”.

Agora (102′) est une coproduction de 2024 entre la Tunisie (Exit Productions de Ala Eddine Slim) la France, l’Arabie Saoudite et le Qatar.

Ce film est le troisième long-métrage de Ala Eddine Slim après « The Last of Us », Prix Lion du Futur à la Mostra de Venise 2016, et « Sortilège », sélectionné à la section “Quinzaine des Cinéastes, au festival de Cannes 2019.

“Agora” est porté par un casting composé de Neji Kanawati, Bilel Slatnia, Majd Mastoura et Sonia Zarg Ayouna.

Synopsis : Le retour de trois personnes disparues dans leur ville natale risque de bouleverser l’ordre établi. La nouvelle doit être tenue secrète, mais l’intrigue se corse et de nombreuses personnes se retrouvent impliquées. Tout ceci prend place dans le rêve imaginaire d’une chienne bleue et d’un corbeau noir.

« Agora traite de l’incapacité de l’être humain à dépasser les problèmes non résolus d’un passé collectif. C’est aussi le point de vue de deux animaux qui feraient un rêve ou un cauchemar, observant la bêtise humaine », peut-on lire dans la note du réalisateur publiée sur le site du festival de Locarno.

»Agora» était parmi 17 en course dans la compétition internationale, réunissant pour des premières mondiales ou internationales, des films du monde entier pour concourir pour le «Pardo Verde ».

Le cinéma tunisien était également représenté au 77e « Locarno film Festival » par «Les enfants rouges» de Lotfi Achour dans la compétition «Cinéastes d’aujourd’hui».

Le Grand Prix du Festival et de la Ville de Locarno, “Le Pardo d’Oro” du Concorso Internazionale, a été attribué au film Akiplèsa (Toxic) de Saulė Bliuvaitė. Ce film dramatique lithuanien est “un récit saisissant sur la lutte intérieure des adolescentes face à leur corps”, a annoncé le festival.

“Avec un programme riche et éclectique, la sélection officielle de Locarno77 a défendu avec brio toutes les facettes du cinéma, qu’il soit populaire ou d’auteur, expérimental ou classique”, peut-on lire dans le communiqué du festival.

Une sélection de 225 films était au programme de cette édition de Locarno Film Festival. En plus de la Piazza Grande, les 300 projections au menu ont eu lieu dans une douzaine de salles de cinéma de la ville de Locarno.