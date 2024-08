Accords INS-Tunisie Télécom : Vers un recensement 2024 entièrement digitalisé

Deux conventions-cadre stratégiques visant à soutenir le recensement général de la population et de l’habitat 2024 ont été signées, lundi, entre l’Institut National de la Statistique (INS) et Tunisie Télécommunications.

Ces accords, ont été signés par le Directeur Général de l’INS, Bouzid Nsiri, et le Président Directeur Général de Tunisie Telecom, M. Lassâad Ben Dhiab. Ce partenariat se concrétise pendant que l’INS lance sa campagne décennale de recensement, un événement crucial pour la Tunisie.

En vertu de premier accord, Tunisie Telecom s’engage à fournir une assistance technique et matérielle, facilitant ainsi le travail des agents de l’INS et contribuant au succès de cette opération nationale, indique un communiqué publié mardi par l’INS.

Le deuxième accord signé élargit ce partenariat à un cadre technologique plus vaste, conformément à l’accord entre les ministères de tutelle respectifs : le ministère des Technologies de la Communication et le ministère de l’Économie et de la Planification.

Cet accord prévoit un appui technologique, une assistance technique, ainsi que des formations spécialisées.

À cette occasion, le directeur général de l’INS a souligné l’importance de cet accord, affirmant qu’il établit un partenariat stratégique qui améliorera le travail statistique en Tunisie et ouvrira de nouvelles perspectives, notamment dans le domaine de la transformation numérique.

Il a ajouté que le recensement 2024 sera le dernier à se dérouler avec des visites sur le terrain avant une transition complète vers un processus numérique.

Ce recensement sera également marqué par une nouveauté majeure à savoir l’utilisation du stockage numérique des données à tous les niveaux pour la première fois en Tunisie.

De son côté, le PDG de Tunisie Télecom a déclaré que cet accord stratégique illustre l’engagement de son établissement en faveur de la digitalisation de projets nationaux pionniers.