La 2ème édition de Ooredoo Music Fest by OPPO : Une Célébration Estivale de Musique

Ooredoo Tunisie, en collaboration avec OPPO, est ravi d’annoncer la deuxième édition de Ooredoo Music Fest by OPPO. Prévu pour le 27 août au théâtre en plein air de Bizerte, cet événement promet une expérience inoubliable avec une performance spéciale du célèbre spectacle “Ocheg Eddnya El-Aghani.”

“Ocheg Eddnya El-Aghani” saisit l’essence de la musique et de la culture tunisiennes avec sa version scénique animée, inspirée de la série télévisée populaire “Nouba.” Ce spectacle vibrant est conçu pour apporter joie et divertissement, en célébrant l’été avec une performance dynamique qui touche le cœur du public.

Ooredoo Tunisie s’engage à créer des expériences mémorables pour les Tunisiens, et ce festival en est un parfait exemple. En signe de reconnaissance pour ses clients fidèles et les amateurs de musique traditionnelle, Ooredoo offre des billets gratuits pour cette soirée exclusive. Les billets peuvent être facilement obtenus via l’application My Ooredoo ou dans certains magasins Ooredoo à Bizerte, notamment Bizerte, Bizerte Corniche, Menzel Bourguiba et Mateur.

De plus, Ooredoo a préparé une série de cadeaux et de surprises pour les participants, garantissant que cette soirée sera inoubliable.

La soirée comprendra également une annonce excitante de la part d’OPPO Tunisie, où les passionnés de technologie découvriront la nouvelle série Reno12, le premier smartphone AI d’OPPO à être lancé sur le marché tunisien. Cela, ainsi que d’autres cadeaux exclusifs, ajoute à l’excitation et à l’expérience unique de la soirée.

Rejoignez-nous le 27 août pour une soirée spectaculaire à Ooredoo Music Fest by OPPO, célébrant musique, divertissement et communauté au cœur de Bizerte.

