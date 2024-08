Qui est Amina Srarfi la nouvelle ministre tunisienne des affaires culturelles?

Amina Srarfi , l’artiste tunisienne née le 14 septembre 1958 à Tunis, vient d’être nommée à la tête du ministère des affaires culturelles à la suite du remaniement ministériel en Tunisie, opéré par le président de la république Kaïs Saïed dans la matinée du dimanche 25 août 2024.

Qui est Amina Srarfi?

Fille du violoniste et compositeur feu Kaddour Srarfi, Amina Srarfi a été dès son jeune âge, bercée par la musique. Elle a intégré l’Institut supérieur de musique (ISM) de Tunis, où elle a obtenu un diplôme en musique arabe en 1979. Elle a ensuite décroché un diplôme d’études supérieures en musicologie, avant de se rendre en France pour se former à la direction d’orchestre.

De retour en Tunisie, Amina Srarfi a entamé une carrière en tant que professeure de musique, enseignant pendant dix ans. Elle a participé à des programmes de musique à la radio et à la télévision, et fondé une chorale pour enfants relevant à la Radio et à la Télévision tunisienne. Elle a également été membre de l’Orchestre symphonique tunisien depuis 1982.

Durant son parcours artistique, Amina Srarfi qui a été sélectionnée meilleure cantatrice au Festival de la ville de Tunis en 1984, a donné une prestation à la salle de l’Olympia à Paris en 1985. En 1988, elle a fondé le conservatoire “Kaddour Srarfi de musique et de danse” en hommage à la mémoire de son père.

En 1992, elle a créé la première formation musicale féminine en Tunisie et dans le monde arabe, “El Azifet”, qu’elle a dirigée elle-même. Elle a également organisé de nombreuses rencontres et manifestations artistiques, et a été élue présidente de la commission musicale du Conseil international de la femme en 1997.

Amina Srarfi a remporté plusieurs distinctions, dont deux fois l’ordre du mérite culturel décerné par le Président de la République, l’ordre de la République à l’occasion de la fête nationale de la femme tunisienne en 2001, ainsi que les insignes de grand officier de l’ordre du mérite culturel lors de la journée nationale de la culture en 2008.