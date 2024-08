Qui est Sadok Mourali le nouveau ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports?

Le président de la République, Kaïs Saïed, a procédé, dimanche 25 août 2024, à un remaniement ministériel selon lequel il a nommé Sadok Mourali, à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Sadok Mourali est né le 8 juillet 1965 à Hammam-Lif. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration. Mourali a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de commissaire régional à la Jeunesse et aux Sports dans le gouvernorats de la Manouba et de Ben Arous.

Il a également été désigné à la tête de l’Inspection générale au ministère de la Jeunesse et des Sports puis nommé Directeur Général du Centre national de médecine sportive. Il avait précédemment occupé le poste de Directeur général du Centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

Le dernier poste occupé est celui de chargé de mission au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, avant de partir en retraite anticipée.

Sadok Mourali est également membre du corps des conseillers des services publics. Il est marié et père de trois enfants.