Année universitaire 2024-2025 : La Poste Tunisienne facilite les paiements pour les étudiants avec les cartes prépayées

La Poste Tunisienne annonce la disponibilité de la carte de paiement électronique « e-Dinar Jeune » dans tous les bureaux de poste, permettant aux étudiants de régler à distance les frais d’inscription pour l’année universitaire 2024-2025.

Les étudiants détenteurs de « Wallet » ou de cartes « e-Houwiya » peuvent également utiliser ces moyens pour effectuer leurs paiements en ligne.

Les cartes prépayées, « e-Dinar Jeune » et « e-Houwiya », offrent une large gamme de services :

– Paiement des frais d’inscription

-Paiement des frais d’hébergement en foyers universitaires

– Remboursement des mandats de bourse et crédits universitaires

– Accès à divers services numériques, tels que le paiement chez les commerçants, le transfert d’argent, l’émission et le remboursement de mandats, ainsi que la recharge des lignes téléphoniques via les applications mobiles de la Poste Tunisienne.

Ces cartes permettent également le paiement des achats de biens et services via les Terminaux de Paiement Électronique (TPE) et Internet, ainsi que le retrait en espèces à travers les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) postaux ou bancaires.