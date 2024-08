A l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, l’association SOS Villages d’Enfants Tunisie lance une campagne de collecte de dons au profit de 3637 élèves et étudiants. Cette campagne a pour objectif de collecter des fournitures scolaires, des cartables et des tabliers au profit des élèves issus des villages SOS.

L’association des villages SOS avait entamé les préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire à la mi aout à tous les niveaux: éducatifs, sociaux et logistiques sous le thème “Une rentrée scolaire solidaire” pour garantir une rentrée scolaire réussie aux 3637 enfants et jeunes.

A cette occasion, elle a annoncé que le taux de réussite des élèves issus des villages SOS a atteint 74% et que 95% des étudiants au cycle supérieur ont obtenu d’excellents résultats, saluant le rôle des donateurs qui ont contribué à la réussite des élèves et leur intégration dans la société.

Pour participer, vous pouvez faire un don via le site web de l’association https://www.sosve.tn/don-en-ligne/