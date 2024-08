Six startups tunisiennes seront sélectionnées pour participer au salon FrancoTech à Paris en octobre 2024

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) annonce la sélection de six startups tunisiennes pour participer au prestigieux salon FrancoTech, qui se tiendra à Paris les 3 et 4 octobre 2024. Ces entreprises innovantes, basées en Tunisie et/ou ayant une activité en France ou dans l’espace francophone, auront l’opportunité de présenter leurs solutions et de concourir dans le cadre du concours de l’innovation.

Les startups candidates doivent opérer dans l’un des domaines suivants : numérique de confiance (incluant intelligence artificielle, cybersécurité, edtech, fintech, medtech), transition énergétique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, décarbonation, mobilité, économie circulaire) ou sécurité alimentaire (agriculture, industries agroalimentaires, eau, logistique, fret, distribution). Ces secteurs clés sont au cœur des défis actuels, et le concours mettra en lumière des solutions durables et responsables, qu’il s’agisse d’innovations de rupture ou d’améliorations notables.

Les entrepreneurs intéressés doivent soumettre leur candidature via un formulaire en ligne, en détaillant leur projet innovant. La date limite d’inscription est fixée au 30 août 2024. Un jury d’experts examinera les propositions et sélectionnera les dix meilleurs projets dans chaque catégorie, avec une annonce des présélectionnés prévue pour le 15 septembre 2024.

Les startups retenues auront la chance de présenter leur projet lors d’une session de pitch devant un panel d’experts, d’investisseurs, de grands groupes et d’institutionnels, à partir du 20 septembre 2024. Ce concours prestigieux décernera trois prix : le Grand Prix de l’Innovation FrancoTech 2024 de la Sécurité Alimentaire, le Grand Prix de l’Innovation FrancoTech 2024 du Numérique, et le Grand Prix de l’Innovation FrancoTech 2024 de la Transition Écologique.

Cet événement représente une opportunité unique pour les startups tunisiennes de se faire connaître sur la scène internationale et de contribuer aux solutions innovantes dans des domaines cruciaux pour l’avenir.