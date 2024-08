Tarek Al Arabi Tarkan entame sa tournée en Tunisie avec un concert à Gabès (dates)

Tarek Al Arabi Tarkan entame sa tournée en Tunisie avec un concert à Gabès. L’artiste propose avec sa famille le spectacle “Concert de la Génération Dorée” dans cinq villes Tunisiennes.

Tarek Al Arabi Tarkan est un auteur compositeur, interprète connu pour son interprétation de plusieurs chansons; génériques de dessins animés arabes diffusés à la télévision dans les années 80 et 90. L’artiste est célèbre pour avoir révolutionné la chanson pour enfants dans le monde arabe. Il a introduit un style musical sophistiqué qui allie des paroles éducatives et des mélodies entraînantes, élevant ainsi le niveau artistique et éducatif des chansons destinées aux jeunes.

Aujourd’hui, il se produit souvent avec ses enfants Dima, Tala et Mohamed Tarkan sous la direction du maestro Fedi Ben Othman, dans le cadre de concerts dans plusieurs pays, reprenant les génériques de ces programmes enfantins, à l’instar de Captain Majed, Voltron, Ramy le petit pêcheur, Babar, l’inspecteur Konan… et plein d’autres, appris par coeur par les adultes d’aujourd’hui.

Le point de départ de la tournée se fera à partir de Gabès. Le public est invité à écouter des chansons qui ont meublé l’enfance de milliers de personnes.

Dates de la tournée de Tarek Al Arabi Tarkan et ses enfants du 28 aout au 02 septembre 2024 en Tunisie :

Gabès : Foire Internationale de Gabès le 28 août,

Sfax : Théâtre de Plein Air de Sidi Mansour le 29 août 2024

Carthage : amphithéâtre de Carthage le 31 août,

Jemmel Monastir : stade municipal de Jemmel le 1er septembre

Sousse : Ecovillage le 2 septembre



Tekiano