Jeux Paralympiques 2024 : entrée distinguée de nos champions tunisiens en tenue traditionnelle (vidéo)

Les para-athlètes tunisiens ont défilé, sur la place de la Concorde, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024 qui s’est déroulée dans la soirée du mercredi 29 août 2024.

Les porte-drapeaux de la Tunisie furent Mohamed Farhat Chida et Maroua Brahmi qui ont paradé à la tête du convoi composé d’une trentaine d’athlètes (13 femmes et 17 hommes) prêts à relever tous les défis et ramener encore plus de médailles.

Les sportifs Tunisiens se sont distingués en portant des Chachias traditionnels et plusieurs autres touches traditionnelles comme le sefseri et marioul fadhila, le pull rayé Tunisien, apportant un style particulier alliant tradition et modernité.

Pour ceux qui ont raté la cérémonie d’ouverture des jeux paralympiques Paris 2024, voici une vidéo du passage de nos champions Tunisiens :

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se déroulent durant 12 jours, du 28 août au 8 septembre 2024 et compteront la participation de 168 délégations du monde. La cérémonie d’ouverture a réuni 500 artistes, dont plus de 140 danseurs et 16 performeurs en situation de handicap.

15 mille spectateurs se sont rendus sur le bas des Champs-Elysées, et 35 mille installés autour de la place. Cinq tableaux artistiques se sont succédés pour porter un message fort et poétique autour de l’inclusion et de la place des personnes en situation de handicap dans la société.

Plusieurs champions du monde vont tenter de conforter leur position de leader dans leurs disciplines respectives à l’instar de Walid Ktila , Raoua Tlili, Maroua Brahmi ou encore Mohamed Farhat Chida. Bonne chance à nos valeureux représentants tunisiens.

