Qui est Sofiane Tekaya , nommé ministre du Tourisme et de l’artisanat ?

Sofiane Tekaya est nommé à la tête du ministère du Tourisme et de l’artisanat tunisien, à la suite du remaniement ministériel en Tunisie, opéré par le président de la république Kaïs Saïed dans la matinée du dimanche 25 août 2024.

Ingénieur de formation. Diplômé de l’École polytechnique de Montréal en 1988, il a enrichi sa formation par des spécialisations en marketing stratégique, droit des affaires et gestion d’entreprises. Il occupait, depuis novembre 2022, le poste de Chargé de Mission à la Direction Générale de l’Office National de l’Artisanat.

Tekaya a également occupé, de 2020 à 2022, le poste de Conseiller Chargé de mission au cabinet du Ministre du Commerce, et de Directeur Général de l’Office National de l’Artisanat, de 2011 au 2014. Il a occupé également, de 2014 à 2019, le poste de Directeur Général de la Société Tunisienne de Codification « GS1 Tunisia » et Coordinateur Général des Organisations de Codification « GS1 » de la Région du Maghreb.

Son expérience ne se limite pas à la gestion administrative, Tekaya a été impliqué directement dans le domaine de la Qualité des petites et moyennes entreprises et entreprises artisanales, en Tunisie et également en Allemagne, France et au Canada. Il est marié et père de deux enfants.

Tekiano avec TAP