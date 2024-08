Un éthiopien de 15 ans , Herman Bekele nommé Kid of the Year 2024 grâce à une invention inédite (vidéo)

Un éthiopien de 15 ans, Herman Bekele a été nommé Kid of the Year 2024 ou Enfant de l’année par le prestigieux magazine américain Time grâce au développement d’une invention inédite. Le jeune éthiopien a immigré aux USA à l’âge de 4 ans avec sa famille.

Il aurait réussi à développer un savon capable de traiter et de prévenir certains types de cancer de la peau comme le mélanome, un cancer agressif qui pourrait causer le décès des patients, en associant certains types d’ingrédients. Il est précisé que le savon développé par Herman Bekele associe les composantes lavantes du savon avec des particules utilisés pour traiter certaines affections de la peau.

“Ce n’étaient que du liquide vaisselle, de la lessive et des produits chimiques ménagers courants. », dit-il aujourd’hui à propos des ingrédients qu’il utilisait. “Je les cachais sous mon lit et je voyais ce qui se passait si je les laissais toute la nuit. Il y avait beaucoup de mélanges faits complètement au hasard…”, explique-t-il, vidéo :

Herman Bekele était passionné de chimie dès tout petit. Il a eu l’idée de développer dans sa chambre, une version moins coûteuse et plus accessible de l’imiquimod, un médicament antitumoral utilisé pour traiter certaines verrues et formes de cancer de la peau.

L’objectif du jeune inventeur est de rendre ce traitement plus abordable et facile à utiliser pour les patients. L’idée du savon, étant un produit utilisable par tout le monde et accessible, s’est présenté pour lui comme une des options possibles tout en œuvrant pour que les composantes actifs du médicaments restent sur la peau en ajoutant des molécules lipidiques.

Herman Bekele a remporté grâce à cette idée 25 000 $ lors d’un concours. Il a rencontré par la suite le Pr. Vito Rebecca, biologiste à l’Université Johns Hopkins. Ensemble, ils mènent depuis six mois des recherches sur des souris, consistant à injecter des souches de cancer de la peau et à appliquer un savon lipidique contenant de l’imiquimod pour évaluer son efficacité.

Tekiano