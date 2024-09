La plateforme virtuelle Elm mise en ligne : une bibliothèque virtuelle interactive, gratuite et intelligente

La plateforme virtuelle Elm est mise en ligne. Les internautes peuvent désormais s’initier à de nouvelles méthodes d’apprentissage grâce à cette bibliothèque virtuelle interactive, gratuite et intelligente, boostée par l’intelligence artificielle.

ELM est la première application d’apprentissage tunisienne alimentée par l’IA où vous pouvez rejoindre une communauté dynamique d’apprenants où la technologie AI de pointe améliore votre parcours éducatif, lit-on dans la présentation de la plateforme qui présente aux internautes la possibilité de s’inscrire gratuitement.

Mohamed Nizar Yaïch, un des fondateurs de la plateforme Elm explique que tous les étudiants en Tunisie peuvent accéder gratuitement à de nombreux livres, références de formation et scientifiques, cours, thèses de doctorat et articles de recherche dans tous les domaines.

Il précise que la bibliothèque interactive dispose d’une capacité technique permettant d’héberger jusqu’à un million de titres, incluant des livres, thèses et recherches, et de supporter un million d’utilisateurs simultanément.

Accessible via ordinateur ou téléphone, elle est disponible en trois langues : arabe, anglais et français. L’accès est réservé aux étudiants tunisiens ou étranges, disposant d’une adresse électronique validée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ces derniers auront la possibilité de lire, rechercher et télécharger des copies, tout en utilisant l’intelligence artificielle pour poser des questions et recevoir des réponses directes.

“Elm” a été développée par une équipe de quatre experts, dont un jeune pionnier mondial de l’intelligence artificielle, avec un financement propre, sans subventions étrangères, et a été remise gratuitement au ministère de l’Enseignement supérieur pour gestion.

Depuis vendredi, 12 commissions techniques et pédagogiques, composées d’une centaine de directeurs et professeurs, ont commencé à mettre en ligne les livres électroniques dans la bibliothèque virtuelle “Elm” : https://elm.tn/, après environ un an et demi de préparation technique.

Tekiano