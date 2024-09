La résidence cinématographique Kitabet lancée dans sa 2ème édition

La résidence cinématographique Kitabet est lancée dans sa 2ème édition. Kitabet est organisée par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) du 2 au 7 septembre 2024 au Centre Culturel International de Hammamet (CCIH).

La résidence a pour objectif d’offrir un espace de création pour les scénaristes et cinéastes de Tunisie et du monde arabe, en mettant l’accent sur le développement des scénarios de fiction à travers des ateliers de formation approfondis et des séances de suivi individuel. Cette résidence vise à renforcer les compétences des participants en écriture de scénarios, à les aider à présenter leurs projets de manière professionnelle, et à les préparer aux exigences de la production cinématographique internationale.

Pour cette deuxième édition, les participants seront encadrés par la jordanienne Deema Azar, productrice et consultante en cinéma, qui dispose d’une grande expérience dans le développement de scénarios. Sous sa supervision, les participants bénéficieront d’une formation intensive couvrant les techniques d’écriture de scénarios, la réécriture et le développement de leurs projets cinématographiques.

Six projets de longs métrages de fiction ont été sélectionnés pour participer à cette édition : « Syndrome » de Hosni Ben Amor, « L’aurore boréal » de Oubayda Allah Ayari, « Sonate » de Safa Ghali, « Une dernière étreinte » de Zeineb Fellah, « Histoire d’un film » de Hssan Abdelghani, et « Teber le dernier camp » de Imed Methnani.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image envisage de faire de Kitabet, lancée dans sa première édition en 2023, un programme annuel, en vue de soutenir les réalisateurs et scénaristes, qu’ils soient professionnels ou jeunes talents.