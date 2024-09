Météo en Tunisie : cellules orageuses locales accompagnées de pluies attendues

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux, lundi 02 septembre 2024. Ces nuages deviendront progressivement denses, l’après-midi, au Nord et au Centre, avec l’apparition des cellules orageuses locales accompagnées de pluies parfois intenses, pendant une durée courte.

Elles concerneront localement le Sud avec des chutes de grêle et l’apparition de foudre dans des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent de secteur Est au Nord et de secteur Sud au Centre et au Sud sera faible à modéré, puis il sera l’après-midi, relativement fort près des côtes, dépassant provisoirement 90 km/h sous forme de rafales et durant l’apparition des nuages orageux.

La mer sera moutonneuse puis agitée aux côtes Est. Les températures maximales oscilleront entre 33 et 38 degrés dans les régions Est et dans les hauteurs Ouest, et elles varieront entre 38 et 42 degrés dans le reste des régions avec l’apparition de vent de sirocco localement.