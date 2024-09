Le calendrier des bourses et prêts universitaires pour l’année 2024-2025 est publié. Les nouveaux étudiants qui désirent obtenir une bourse ou un prêt universitaire doivent soumettre leurs demandes en ligne via les sites des offices des œuvres universitaires du Nord, du Centre ou du Sud à partir du 6 septembre 2024 et jusqu’au 31 octobre 2024.

Voici les différentes offres pour les bourses et prêts universitaires pour l’année 2024-2025 :

Bourses et prêts universitaires pour les étudiants en licence :

Période de soumission en ligne : du 6 septembre 2024 au 31 octobre 2024.

Date limite de réception des dossiers par voie postale : 15 novembre 2024.

Bourses pour les étudiants en master :

Période de soumission en ligne : du 6 septembre 2024 au 30 novembre 2024.

Date limite de réception des dossiers par voie postale : 16 décembre 2024.

Bourses et prêts universitaires pour les étudiants issus de familles résidant à l’étranger :

Période de soumission en ligne : du 6 septembre 2024 au 31 décembre 2024.

Date limite pour l’envoi des dossiers aux missions diplomatiques par courrier : 15 janvier 2025.

Bourses pour les étudiants en doctorat :

Période de soumission en ligne : du 4 octobre 2024 au 30 avril 2025.

Date limite de réception des dossiers par voie postale : 15 mai 2025.

Pour plus d’informations, consultez le site https://www.ooun.rnu.tn/