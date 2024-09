Samsung Developer Conference 2024 (SDC24) : 10ème édition en Californie, le 3 octobre

La Samsung Developer Conference 2024 (SDC24) s’organise au San Jose McEnery Convention Center en Californie, le 3 octobre. En tant que dixième édition de la SDC, l’événement célébrera une décennie d’innovation et de collaboration ouverte avec les développeurs, partenaires et clients, en mettant l’accent sur la manière de tirer le meilleur parti des innovations en IA d’aujourd’hui.

Les participants sont encouragés à suivre en direct la keynote de la Samsung SDC24 à 18h00 Heure de Tunis, le 3 octobre. La présentation mettra en lumière les dernières opportunités d’innovation multiplateforme, y compris les moyens de tirer parti de SmartThings, Galaxy AI, Knox et Tizen pour des solutions de nouvelle génération. Cela explorera comment les développeurs peuvent exploiter les capacités de l’IA pour créer de nouvelles applications et services révolutionnaires tout en utilisant les plateformes de confiance de Samsung.

JH Han, vice-président, CEO et Head of Device eXperience (DX) Division chez Samsung Electronics, ouvrira la SDC24 avec une keynote qui célèbrera la vision de Samsung d’une IA pour tous, qui se concentre sur une expérience IA plus personnalisée et sécurisée pour plusieurs appareils, englobant les mobiles, les téléviseurs et les appareils électroménagers. Il parlera également des principes de Samsung en matière d’éthique de l’IA, qui sont au cœur du développement de la technologie IA de Samsung.

Parmi les autres intervenants, on trouve Daehyun Kim, EVP, Head of Global AI Center, Samsung Research, Sally Hyesoon Jeong, EVP, Head of Framework R&D , Mobile eXperience Business, Moon-soo Kim, VP, Head of Application S/W R&D, Visual Display Business, Alex Y Lee, EVP, Head of Visual eXperience PM, Visual Display Business, Young Ah Lee, VP, Head of UX, Digital Appliances Business, Ho-bum Kwon, VP, Head of Platform, Samsung Research, Jaeyeon Jung, EVP, Head of SmartThings, Device Platform Center

Shin Baik, Head of Security Assurance, Device Platform Center, et bien d’autres.

En plus de la keynote, la SDC24 proposera des sessions thématiques permettant aux participants de collaborer et d’en savoir plus sur les dernières plateformes et services orientés développeurs de Samsung, y compris SmartThings, Samsung Health, Tizen et bien plus encore. Ces sessions offriront aux participants des opportunités d’approfondir leurs connaissances sur les derniers développements logiciels et services, et ils apprendront également comment exploiter les solutions IA de Samsung pour de nouvelles opportunités.

De plus, certaines sessions seront présentées sur l’Open Stage, où les participants peuvent obtenir des aperçus de l’industrie d’experts et même rencontrer un conférencier spécial. Des démonstrations pratiques des derniers produits et services seront disponibles au Tech Square. Au Code Lab, les développeurs peuvent explorer de nouveaux outils et kits de développement logiciel (SDK) passionnants, ainsi que tester la dernière plateforme d’éducation des développeurs Samsung, qui couvre une série de sujets pour les participants à jouer, apprendre et développer leurs compétences.

La keynote sera diffusée en direct sur les sites YouTube de Samsung et Samsung Developer au moment de l’événement.

Pour plus d’informations sur la Samsung Developer Conference 2024, veuillez visiter http://developer.samsung.com/sdc. Des informations supplémentaires sont également disponibles sur X (@samsung_dev), Facebook (@samsungdev) et Instagram (@samsung_dev) avec le hashtag #SDC24.

Communiqué