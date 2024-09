Une application médicale permettrait de mesurer des constantes de santé avec un simple selfie. C’est ce que propose la startup française Quantiq qui a développé cette appli encore en phase de test par les professionnels mais qui risque bien de devenir accessible au public d’ici la fin de l’année.

Nous transformons n’importe quelle webcam ou smartphone en un appareil médical. En analysant votre visage avec la caméra, nous mesurons la fréquence cardiaque, la SpO2 ou encore la pression artérielle, indique l’entreprise française. Vos mesures physiologiques sont détaillées en quelques secondes avec votre smartphone.

L’application médicale de Quantiq permettrait ainsi de mesure en utilisant le smartphone, 4 constantes de santé à savoir; la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la variabilité cardiaque et et l’indicateur de stress, et tout cela en prenant un simple selfie.

Fabien Kaplanas, directeur commercial de Quantiq, assure que concernant la mesure du pouls et de la respiration, c’est considéré comme aussi fiable qu’un oxymètre (le petit boîtier qu’on pose au bout du doigt), et qui a été largement utilisé en période de covid.

D’ailleurs le principe du fonctionnement de l’application est similaire au fonctionnement des oxymètres utilisés durant la crise du Covid-19. Elle s’appuie sur l’analyse de la lumière absorbée par la peau; ainsi lorsque le cœur bat, il fait circuler l’hémoglobine dans les capillaires, qui absorbe la lumière,” explique Fabien Kaplanas, il ajoute : “Nous étudions la manière dont cette lumière est absorbée et en déduisons une courbe.”

Cette technologie pourrait aider les sportifs à gérer tous seuls leurs stress et également être précieuse lors de téléconsultations, en particulier pour le suivi de certaines pathologies chroniques à domicile, telles que les maladies cardiovasculaires ou le diabète.

I.D.