Le Circo Orfei s’installe à Tunis City du 06 septembre au 06 octobre 2024

Le cirque italien, Circo Orfei, installe son chapiteau à Tunis City, dans le parking du grand centre commercial Tunisien situé à Cebalat Ben Ammar sis gouvernorat de l’Ariana, du 06 septembre au 06 octobre 2024.

Grande habituée de la Tunisie, l’équipe du cirque Orfei s’est produite récemment à Hammamet et fait souvent la tournée du Pays. Elle invite jeunes et moins jeunes à venir découvrir ses spectacles magiques et vivre une expérience unique en famille ou entre amis.

Circo Orfei propose 2 spectacles par jour durant cette période de la rentrée scolaire à 18H00 et 20H30. Les billets sont en vente au guichet du cirque et en ligne sur le site funevents.tn.

Les prix des billets varient selon les places: Latérale : 18 DT, Chaise : 25 DT et Loge : 35 DT.

Des réductions importantes sont garanties en faveur des groupes, établissements, sociétés, amicales etc

Tekiano